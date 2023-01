Jetzt muss auch das Familienland in Mehlmeisel wegen zu wenig Schnee schließen. Während die Pisten im Fichtelgebirge wegen des Tauwetters schon kurz nach Weihnachten wieder schließen mussten, konnte das Familienland wenigsten noch den Betrieb aufrecht erhalten. Aber damit ist jetzt auch Schluss. Die Seilbahnen am Ochsenkopf sind dennoch jeden Tag von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Offen hat zum Beispiel auch noch der Alpin-Coaster in Bischofsgrün von 10 bis 16 Uhr 30.

Foto: Archivbild