Zu wenig Erzieher: Eltern und Kinder demonstrieren in der Kita in Tauperlitz

Über 30 Kinder und einige Elternteile haben am Vormittag in der Kita in Tauperlitz demonstriert.

Sie fordern mehr Erzieher. 14 Mitarbeiter gebe es in der Kita im Normalfall, sagt Franziska Bär. Sie ist die Zweite Vorsitzende des Elternbeirats. Doch es gibt auch Ausfälle wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen.

Die Kitaleitung steht hinter den Forderungen der Demonstranten, will sich aber nicht äußern. Die Eltern kritisieren laut Franziska Bär auch nicht den kirchlichen Träger. Es ist die Politik, die handeln müsse. Ein bis zwei weitere Stellen würde sich Franziska Bär für die Kita in Tauperlitz wünschen.

© Nils Hermsdörfer