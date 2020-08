Zu warm im Kinderzimmer: Junge macht nächtliche Fahrradtour

Geiselwind (dpa/lby) – Weil es ihm in seinem Kinderzimmer zu warm war, hat ein Achtjähriger einen nächtlichen Fahrradausflug in Unterfranken gemacht. Im Schlafanzug und mit Taschenlampe sei der Junge unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei am Samstag. Die Strecke bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen), die er gegen 2.00 Uhr nachts zurücklegte, war beachtlich: «Das dürften insgesamt so ungefähr vier Kilometer gewesen sein», sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Streife brachte in der Nacht auf Samstag den ausgebüxten Achtjährigen nach Hause.