Zu unwirtschaftllich: Keine zentrale Nahwärmeversorgung in Jägersruh

Seit zwei Jahren laufen Planungen für eine zentrale Nahwärmeversorgung im Hofer Ortsteil Jägersruh. Über 100 Interessierte hat es gegeben, sowie Überlegungen für ein Hackschnitzel-Kraftwerk. Sogar zwei Millionen Euro Förderung hätte es dafür gegeben. Eine Machbarkeitsstudie macht die Hoffnungen aber zunichte. Selbst mit der Förderung: Eine Nahwärmelösung wäre für Jägersruh nicht wirtschaftlich. Das schreiben die Stadtwerke Hof in einer Mitteilung.

Hauseigentümer kämen in Jägersruh mit einer eigenen Wärmepumpe günstiger davon, so die Stadtwerke in einer Mitteilung. Die Enttäuschung sei groß, die Arbeit aber auch nicht umsonst. Die Stadt Hof arbeitet an der kommunalen Wärmeplanung. Die bisherigen Erfahrungen können hier hilfreich sein. Außerdem heißt es von den Stadtwerken: Gerade in der Stadt Hof, wo viele Häuser beieinander stehen, führt wohl kein Weg an einer zentralen Wärmelösung vorbei. Darauf würden sich die Planungen der Stadtwerke jetzt konzentrieren.