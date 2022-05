Zu schnell unterwegs: Mehr Tempoverstöße auf Bayerns Straßen

Wegen der Corona-Pandemie waren im Vorjahr zwar vergleichsweise wenig Fahrzeuge auf Bayerns Straßen unterwegs – trotzdem stieg die Zahl der Temposünder: Rund 1,1 Millionen Geschwindigkeitsverstöße registrierte die Polizei. Das seien knapp 100.000 Fälle mehr als 2020, teilte das bayerische Polizeiverwaltungsamt am Freitag in Straubing mit. In 35.851 Fällen wurde die erlaubte Geschwindigkeit so stark überschritten, dass der Fahrer oder die Fahrerin mindestens ein Monat lang nicht hinters Steuer durften. «Das sind Tausende Fälle von grober Unvernunft und Rücksichtslosigkeit», sagte Innenminister Joachim Herrmann laut Mitteilung. In diesem Jahr habe die Polizei ihre Kontrollen verstärkt.