Zu schnell bei Regen unterwegs: 19-Jähriger kracht in Brücke

Durch den aktuellen Dauerregen in der Region ist es auf den Straßen oft rutschig. Weil er seine Geschwindigkeit nicht an das Regenwetter angepasst hat, ist ein 19-Jähriger am Abend mit seinem Auto in einen Brückenpfeiler gerauscht. Passiert ist das ganze in Schirnding. Der 19-Jährige hat sich beim Zusammenprall mit der Brücke Schürfwunden zugezogen und ist zur Sicherheit ins Krankenhaus gekommen. Mit ihm im Auto saßen noch vier weitere Leute. Von denen ist aber niemand verletzt worden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei Marktredwitz auf etwa 20.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.