Zu schnell bei Regen: Auto überschlägt sich im Landkreis Tirschenreuth

Die Straßen in der Region sind aktuell oft nass vom Regen und dadurch rutschig. Weil er seine Geschwindigkeit nicht entsprechend angepasst hat, ist ein Autofahrer im Landkreis Tirschenreuth am Abend im Straßengraben gelandet. In einer Kurve auf der Staatstraße zwischen Floß und Plößberg ist er von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto hat sich überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der Mann konnte sich aber selbst aus dem Wagen befreien. Er ist verletzt ins Krankenhaus gekommen.