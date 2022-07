Zu klein fürs Steuer: 98-Jähriger setzt sich auf Aktenkoffer

Unbekannte Täter haben im Allgäu Radmuttern an einem Rettungswagen gelöst. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu (…)

Bei einem Auffahrunfall zweier Reisebusse auf der Autobahn 7 im Allgäu ist am Montag Polizeiangaben zufolge ein Mensch leicht (…)

Bei einem Unfall in Schwaben ist eine 29-Jährige schwer verletzt worden, nachdem sich ihr Auto mehrfach überschlagen hat. Als (…)

Unfall beim Abbiegen: 87-jährige Autofahrerin stirbt

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Burgau (Landkreis Günzburg) ums Leben gekommen. Sie habe in (…)