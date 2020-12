Zu Ehren ihrer MItglieder: VR Bank Bayreuth-Hof überreicht Scheck an BRK

Viele Feste sind der Corona Pandemie heuer zum Opfer gefallen. Auch die VR Bank Bayreuth-Hof kann in diesem Jahr nicht wie geplant zur Ehrung ihrer Mitglieder einladen. Dennoch sollen Mitglieder, die bereits seit 40 Jahren oder länger dabei sind, gewürdigt werden. In ihrem Namen hat das VR Bank-Vorstandsmitglied Bernd Schnabel nun einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an das Bayerische Rote Kreuz übergeben. Das Geld wird an die Gruppen der „Helfer vor Ort“ ohne Abzüge aufgeteilt. Im nächsten Jahr hofft die VR Bank Bayreuth-Hof, ihre Mitglieder wieder persönlich ehren zu können.