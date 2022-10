Zornigers Premiere bei Fürth: Green und Tillman fehlen

Trainer Alexander Zorniger muss bei seiner Premiere mit der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga auf zwei wichtige Offensivspieler verzichten. Wie der Nachfolger des beurlaubten Schweizers Marc Schneider am Donnerstag ankündigte, fallen Julian Green und Timothy Tillman erkrankt aus. «Wir müssen so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich holen. So gehen wir das Spiel auch an», betonte Zorniger vor dem Duell der beiden Bundesliga-Absteiger am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen Arminia Bielefeld.

Ob es gegen den Tabellenvorletzten erneut einen Torwartwechsel gibt, ließ der neue Fürther Trainer offen. Eine Entscheidung stehe aber schon fest, verriet Zorniger. Interimscoach Rainer Widmayer hatte beim 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim Leon Schaffran vor dem eigentlichen Stammtorhüter Andreas Linde den Vorzug gegeben.

Zorniger (55) ist erst seit Montag im Amt. Er möchte dem Tabellenletzten schnell das «vielleicht ein bisschen verschüttete» Selbstvertrauen wieder zurückgeben. Zorniger wollte bei seinen Spielern in den Trainingseinheiten unter der Woche auch sehen: «Wer zeigt durch Körpersprache: Ich bin da.»