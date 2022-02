Zoos in Augsburg und Nürnberg wegen Sturms geschlossen

Nürnberg/Augsburg (dpa/lby) – Wegen des Sturmtiefs «Ylenia» bleiben der Zoo Augsburg und der Tiergarten Nürnberg am Donnerstag sicherheitshalber geschlossen. Grund für die Schließung in Nürnberg sei die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes, teilte die Stadt am Donnerstagmorgen mit. Der Münchner Tierpark Hellabrunn machte zunächst auf. Dort beobachtete man laut einer Sprecherin, ob es in der Stadt noch offizielle Warnungen vor dem Betreten von Parks gebe – das war am Donnerstagmorgen demnach zunächst nicht der Fall.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatte es zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gegeben, von größeren Schäden blieb der Freistaat aber zunächst verschont. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch am Donnerstag, es könne bis zum Nachmittag verbreitet schwere Sturmböen geben. Am Vormittag könne es vor allem im nördlichen Franken Gewitter mit orkanartigen Böen mit Windgeschwindkeiten von 110 Stundenkilometern geben.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-168411/2