Zoo Hof: Warten auf ein Signal der Stadt Hof

Rund 140 Einsätze hat Sturmtief „Ignatz“ gestern verursacht. Von abgedeckten Dächern, überschwemmten Fahrbahnen, abgeknickten Ästen bis hin zu entwurzelten Bäumen war alles dabei. Auch in der Stadt Hof hat der Sturm deutliche Spuren hinterlassen. Das Luchsgehege im Hofer Zoo ist durch einen großen Ast so stark beschädigt worden, dass die Luchse vorübergehend in ihrem Trainingsgehege untergebracht werden mussten. Ein Experte soll jetzt prüfen, wie hoch der Schaden ist und ob das Gehege noch repariert werden kann. Sollte es zu einem Neubau kommen müssen, hofft der Zoo auf eine schon lang ersehnte Antwort der Stadt Hof, sagt Andrea Steiner, die erste Vorsitzende der Zoologischen Gesellschaft Hochfranken:

Die beiden Luchse, Sammy und Khedira, müssen noch ein bisschen Geduld haben. Mit Sichtschutzwänden hat der Zoo dafür gesorgt, dass die beiden sich zumindest ein bisschen von dem Stress erholen können. Der Hofer Zoo bleibt wegen der Aufräumarbeiten auch heute noch geschlossen.