Zoo Hof: Känguru seit Samstag vermisst

Aus dem Hofer Zoo ist am Samstag ein Känguru ausgebüxt. Das Tier ist ca. 70 cm groß, goldbraun und hört auf den Namen Willi. Bisher ist nicht klar, wie der Känguru-Bock sein Gehege und den Zoo verlassen konnte. Samstagnacht wurde das Tier mehrmals gesichtet, aber nicht geschnappt. Sollte euch also ein Känguru über den Weg hoppeln, dann beobachtet es bitte nur aus der Ferne und verfolgt es nicht. Das würde das Tier nur unnötig stressen. Am besten ihr meldet eure Sichtung umgehend der Polizei. Vom Känguru selbst geht keine Gefahr aus, und auch das Tier selbst droht nicht zu verhungern. Es ernährt sich schließlich von Blättern und Gras.