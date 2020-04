Zone künftig größer: Neues Alkoholverbot in Plauen tritt in Kraft

Sich draußen für ein Feierabendbier zu versammeln ist im Moment sowieso nicht erlaubt. Aber auch nach Corona geht das in der Innenstadt von Plauen weiter nicht. Heute tritt nämlich das erweiterte Alkoholverbot in Kraft.

In der Vergangenheit hat es immer wieder rund um den Postplatz Probleme mit Trinkern gegeben. Deshalb hat der Stadtrat vor zwei Jahren ein Alkoholverbot in der Innenstadt beschlossen. Das hat Wirkung gezeigt, ist im vergangenen Jahr aber ausgelaufen. Anfang des Jahres hat der Stadtrat die Alkoholverbotszone erweitert. Ab heute darf auch niemand mehr rund um die Stadt-Galerie, dem Theater oder dem Vogtlandkonservatorium Alkohol trinken oder dabei haben. Wer das trotzdem tut, dem drohen empfindliche Geldstrafen. Das Alkoholverbot in Plauen gilt zwei Jahre lang.