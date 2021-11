Zollkontrolle: Frau mit Impfaufklebern unterwegs

Heute muss sich ein Bayreuther Arzt vor Gericht verantworten, weil er einen Impfnachweis für eine Person ausgestellt hat, die aber gar nicht gegen Corona geimpft wurde. Und auch bei dieser Polizeimeldung muss man sich fragen, was die Frau aus Rheinland-Pfalz hier vorhatte:

Die 28-Jährige kam am Grenzgang Waldsassen-Hundsbach nämlich in eine Zollkontrolle. Bei ihr fanden die Beamten mehrere Impfaufkleber eines namhaften Herstellers und Unterlagen für Impfausweise. Sie gab an, in einem Impfzentrum gearbeitet und die Unterlagen versehentlich eingesteckt zu haben. Gearbeitet hat sie dort tatsächlich, aber dass Angestellte Impfaufkleber und Unterlagen mitnehmen ist nicht üblich. Die Frau will auf einem tschechischen Markt gewesen sein und hatte ein paar tausend Euro und Drogen mit dabei. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem, weil sie unter Drogen am Steuer saß. Außerdem laufen Ermittlungen wegen der aufgefundenen Impfunterlagen.