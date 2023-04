Zollbeamte kontrollieren auf Schwarzarbeit

Rund 80 Zollbeamte haben am Dienstagmorgen Baubetriebe in Ober- und Unterfranken auf mögliche Schwarzarbeit kontrolliert. «Die Kontrollen sind verdachtsunabhängig erfolgt», sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Schweinfurt. «Die Baubranche ist ein Bereich, der immer wieder anfällig für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ist.» Die Überprüfung sei Teil einer bundesweiten »Schwerpunktaktion Baustellen» gewesen, hieß es. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptzollamtes seien auf Baustellen in Coburg, Schweinfurt und Würzburg gewesen.

Ob es in den untersuchten Betrieben Verstöße gab, war nach Angaben des Sprechers am Dienstagmittag unklar. Die gesammelten Daten müssten noch ausgewertet werden. Insbesondere sei es um die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und Leistungsbetrug gegangen, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit.