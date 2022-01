Zoll stoppt Fahrer mit Hunderttausenden Potenzpillen im Auto

Dettingen an der Iller (dpa) – Zollbeamte haben auf der Autobahn 7 einen Autofahrer angehalten, der rund 420.000 Potenzpillen mit sich führte. Die Medikamente lagen ohne Beipackzettel im Laderaum des Wagens, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Ulm am Donnerstag mitteilte. Der 31 Jahre alte Fahrer gab bei dem Vorfall am Mittwoch an, vom Inhalt der Kartons nichts gewusst zu haben. Er habe diese nur in die Niederlande bringen sollen.

Die Zöllner stellten die Kartons mit den Pillen bei der Kontrolle auf Höhe von Dettingen an der Iller (Kreis Biberach) sicher. Sie leiteten zudem ein Strafverfahren gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-781093/4