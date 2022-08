Zoll-Info-Tour: Beamte informieren in Hof über Ausbildungsmöglichkeiten

Gerade hier in der Region, nahe der tschechischen Grenze, steht am Straßenrand immer mal der Zoll, der Autos kontrolliert. Aber was sind eigentlich genau die Aufgaben der Zollbeamten? Darüber könnt ihr euch am Vormittag (9-12 Uhr) an der Zolldienststelle in Hof informieren. Im Rahmen der „Zoll-Info-Tour“ informieren die Zollbeamten Schüler, Eltern und Angehörige über das Aufgabenfeld des Zolls, aber auch über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Zolldienststelle Hof, Köditzerstraße 1, 95030 Hof

9.00 – 12.00 Uhr

Rückfragen an:

Hr. Lochner: 0941/2086 – 1502

Fr. Wiens: 0941/2086 – 1503

E-Mail: presse.hza-regensburg@zoll.bund.de