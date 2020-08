Zoll findet 74 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak

Bamberg (dpa/lby) – Zollbeamte haben in einer Shisha Bar in Bamberg 74 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak gefunden. Zudem stellte der Zoll bei der Kontrolle der Bar noch weitere Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht fest, wie das Hauptzollamt Schweinfurt am Montag mitteilte. So wurde der Tabak nicht richtig verpackt und womöglich gemischt. Der Wasserpfeifentabak wurde nach der Durchsuchung am Donnerstagnachmittag sichergestellt, außerdem wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.