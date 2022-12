Zwei Polizisten sind bei einem Zusammenstoß einer Zivislstreife mit einem Auto in Niederbayern leicht verletzt worden. Die Beamten waren in Ergoldsbach (Landkreis Landshut) mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen und überholten mehrere Fahrzeuge, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Auto sei währenddessen nach links abgebogen und mit der Zivilstreife zusammengestoßen. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt.