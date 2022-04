Zivil-Courage: Dankschreiben für Angehörigen der Sicherheitswacht

In einer Notsituation, wie bei einem Unfall, gibt es bestimmt viele Leute, die wegschauen. Es gibt aber auch die, die beherzt eingreifen. So auch ein Angehöriger einer Sicherheitswacht in der Region. Er hat nun ein Dankschreiben des oberfränkischen Polizeipräsidenten erhalten.

Der Mann von der Sicherheitswacht hatte in einer Nacht Mitte Dezember Schreie vor seinem Haus in Selb gehört. Vor seinem Gartenzaun lag ein Mann mit einer stark blutenden Schnittwunde am Oberkörper. Bis der Rettungsdienst eintraf, hat der Sicherheitswachtler ihn mit Verbandsmaterial und Decken versorgt. Die Temperaturen waren zu diesem Zeitpunkt unter dem Gefrierpunkt, der Verletzte hatte keine Oberbekleidung getragen und zusätzlich schon viel Blut verloren. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Durch sein Handeln hat der Angehörige der Sicherheitswacht dem jungen Mann also wahrscheinlich sogar das Leben gerettet.

Gestern hat ihm der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktredwitz dafür das Dankschreiben überreicht.