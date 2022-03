Zipsers Basketball-Rückkehr: «15 Sekunden wie 150 Minuten»

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic ist über die Rückkehr von Basketball-Profi Paul Zipser glücklich. Der 28-Jährige stand am Mittwochabend in der Bundesliga erstmals nach neun Monaten und seiner Hirn-Operation im Juni 2021 wieder auf dem Parkett. «Paul ist für mich ein Vorbild, wie er das gemeistert hat. Obwohl er manchmal, das muss ich so sagen, verpeilt ist und sein Phlegma sein Kennzeichen ist. Und genau in dieser Situation seine Stärke war. Er hat das wirklich Punkt für Punkt abgearbeitet, jeden Schritt, den er gemacht hat», sagte Funktionär Pesic bei Magentasport.

Zipser, Nationalspieler und ehemaliger NBA-Profi, wurde beim 86:75 gegen die Hamburg Towers für 15 Sekunden eingewechselt. «Wenn man ihn dann verfolgt hat, von der Reha, wo er kaum gehen konnte. Mit Krücken unterwegs war. Wenn man das alles miterlebt hat, dann muss man sagen, dass diese 15 Sekunden wie 150 Minuten sind. Diese 15 Sekunden sind für mich eine ganze Welt, dass ich so glücklich bin», fügte Pesic an.

Das Zipser-Comeback in München war allerdings von einem schweren Unfall seines Teamkollegen Nick Weiler-Babb überschattet worden. Der Amerikaner stürzte nach einem Dunkversuch auf den Boden, war zeitweise bewusstlos und musste mit einer Trage vom Parkett gebracht werden. Die Untersuchungen im Krankenhaus ergaben einer Mitteilung des Clubs am späten Abend zufolge eine schwere Gehirnerschütterung.