Zinsnachzahlungen für Prämiensparer: BGH konkretisiert Rechtsprechung

Hunderte Menschen haben in den 1990er und 2000er Jahren sogenannte Prämiensparverträge bei Banken und Sparkassen abgeschlossen. Denen könnten Tausende Euro an Zinsen entgangenen sein, denn die Verträge enthielten eine unzulässige Klausel. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat dazu eine Musterklage gegen die Sparkasse Vogtland eingereicht. Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung jetzt konkretisiert. Die höchsten deutschen Zivilrichter haben die Sache an das Oberlandesgericht Dresden zurückverwiesen. Das soll den für die genaue Berechnung der Ansprüche maßgeblichen Referenzzinssatz mit sachverständiger Hilfe festlegen. Dabei könne das Gericht auf ein bereits erstelltes Gutachten zurückgreifen.