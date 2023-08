Am Abend sind mehrere Feuerwehrsirenen in Hof zu hören gewesen. Die Einsatzkräfte sind zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Orleansstraße ausgerückt. Gebrannt hat es in zwei Zimmern im dritten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Person kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.