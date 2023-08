Zimmerbrand in Hof am Montag: Hoher Schaden und vier Leichtverletzte

Am Montagabend hat es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Hof gegeben. In einem Mehrfamilienhaus in der Orleansstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei Oberfranken jetzt mitteilt, sind die Flammen auch auf andere Wohnungen übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen. Drei Feuerwehrleute sind bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hat eine Rauchgasvergiftung erlitten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Die Kripo Hof ermittelt jetzt zur Brandursache.