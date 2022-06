Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste heute zu einer Flüchtlingsunterkunft in Wunsiedel ausrücken. Wie das Nachrichtenportal News5 berichtet, hat es dort in einem Zimmer gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und den Brand so unter Kontrolle bringen. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch.