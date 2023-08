Zigarettenproblematik auf Hofer Spielplätzen: Vorschläge der Grünen-Stadtratsfraktion

Wenn ihr mit euren Kindern auf die Spielplätze im Hofer Bahnhofsviertel oder an den Saaleauen geht, liegen dort oft Zigarettenkippen herum. Das ist natürlich gefährlich für die Kids. Für die Stadt Hof bedeutet das auch einen großen Aufwand. Sie kümmert sich schließlich um die Reinigung der Spielplätze. Die Verschmutzung mit Zigarettenkippen war nun auch Thema im Ferienausschuss der Stadt Hof. Die Fraktion der Grünen hat verschiedene Vorschläge eingebracht, um die Situation zu verbessern.

Eine Idee der Grünen ist, an den Abfallbehältern auf den Spielplätzen Aufsätze für Zigarettenasche und Kippenstummel anzubringen. Das würde die Situation zumindest teilweise verbessern, so die Grünen. Aufgrund der Brandgefahr würden Raucher nämlich oft darauf verzichten, ihre Zigaretten in den normalen Müllbehälter zu werfen. Die Grünen-Fraktion schlägt außerdem vor, das Bußgeld für weggeworfene Zigaretten deutlich zu erhöhen. Bisher zahlen Müllsünder in Bayern nur 20 Euro. Die Stadt Hof müsse dann auch entsprechende Hinweise auf das drohende Bußgeld an den Spielplätzen anbringen. Außerdem fordert die Fraktion: Für Gastronomiebetriebe muss es eine Pflicht geben, in den Raucherbereichen Aschenbecher aufzustellen. Das muss dann auch regelmäßig kontrolliert werden, so die Stadtratsfraktion.