Zigarettenkippen auf dem Boden: Höheres Verwarngeld in Hof

Über Zigarettenkippen auf Spielplätzen in Hof und der Euroherz-Region haben wir in der Vergangenheit schon berichtet… die giftigen Stoffe in der Zigarette gelangen also nicht nur in den Körper, sondern auch in die Natur. Wer seine Zigarette in Hof einfach achtlos auf den Boden wirft und dabei erwischt wird, muss ab kommenden Jahr mit einem höheren Verwarngeld rechnen. 55 Euro sind es, um genau zu sein. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss jetzt beschlossen. Angestoßen hatten das die Grünen im Stadtrat mit einem Antrag.

Aktuell gilt in Hof der Regelsatz von 20 Euro. Bei Umweltbeeinträchtigungen darf eine Stadt den Betrag aber erhöhen. Für die Kontrolle ist der Ordnungsdienst der Stadt Hof zuständig, der bei Verstößen eure Personalien aufnehmen und sogar die Polizei hinzuziehen darf, wenn jemand das verweigert. Das Rauchen auf Spielplätzen ist eigentlich ohnehin schon verboten.