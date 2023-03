Ziel verfehlt: Nur 13 Haushalte beteiligen sich an Energie-Challenge in Helmbrechts

600 Haushalte, die in einem Jahr im besten Fall 600 Kilowattstunden Energie einsparen: Das ist das Ziel des Grünen-Ortsverbands Helmbrechts gewesen. Zum 600. Stadtjubiläum im vergangenen Jahr hatte der Ortsverband eine Energie-Challenge gestartet. Das Ergebnis haben die Helmbrechtser Grünen jetzt bei einer Abschlussaktion vorgestellt.

Nur 13 Haushalte haben sich insgesamt an der Energie-Challenge beteiligt, sagt Barbara Denzler vom Grünen-Ortsverband Helmbrechts im Euroherz-Interview. Damit haben die Grünen ihr Ziel also weit verfehlt. Insgesamt haben die Teilnehmer der Challenge im vergangenen Jahr 12.000 Kilowattstunden Energie eingespart. Pro Haushalt sind das etwa 100 bis 1.000 Kilowattstunden, so Barbara Denzler. Trotzdem zeigt sie sich im Gespräch mit Radio Euroherz zufrieden mit dem Ergebnis: Durch die Aktion hätten die Grünen Anreize zum dauerhaften Energiesparen geschaffen und die Menschen motiviert, ihren eigenen Verbrauch zu überdenken. Das sollen wir alle auch nach dem Ende der Energie-Challenge weiter tun, so Denzler. Im kommenden Jahr wollen die Grünen in Helmbrechts wieder eine ähnliche Aktion starten. Da soll’s dann um das Thema E-Mobilität gehen.