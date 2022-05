Ziel für neue Saison: «Mehr Torchancen herausspielen»

Der 1. FC Nürnberg will in der kommenden Saison mehr Torgefahr entwickeln. «Es geht erstmal darum, dass wir uns mehr Torchancen herausspielen. Da sind wir noch nicht gut», sagte «Club»-Trainer Robert Klauß in einem am Mittwoch veröffentlichten Vereinsinterview. «Wir haben viele Bälle erobert, aber haben daraus zu wenig richtig torgefährliche Abschlüsse kreiert», analysierte der 37-Jährige weiter. Sowohl aus dem eigenen Ballbesitz heraus, aus Umschaltmomenten, aber auch nach Standards müsse seine Mannschaft besser werden. Mit 49 erzielten Toren lag der «Club» im Mittelfeld der torgefährlichsten Teams.

Mit mehr Torgefahr könnte sich wohl auch Mittelstürmer Manuel Schäffler, der in der Endphase der abgelaufenen Saison seltener zum Einsatz kam, wieder in den Vordergrund spielen. Der 33-Jährige gilt als Zielspieler, der vor allem auf lange Flanken in den Strafraum lauert. Das eher flache Kombinationsspiel, auf das der «Club» zuletzt setzte, kam dem Routinier nicht entgegen. Nach zehn Toren in der Saison 2020/21 glückten ihm in der kürzlich abgelaufenen Spielzeit nur vier Treffer.

Die Nürnberger hatten als Tabellenachter die Spielzeit beendet und das Saisonziel gerade noch erreicht. Auf die Frage nach dem Ziel für die kommende Runde antwortete Klauß zurückhaltend. «Unser Anspruch an uns selbst ist, besser zu werden», sagte der Fußballlehrer. Dennoch hänge das Ziel von verschiedenen Faktoren wie dem Kader oder der Saisonvorbereitung ab. «Es macht keinen Sinn, ein Saisonziel rauszugeben, bevor der Kader steht», befand Klauß.