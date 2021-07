Zeugnisausgabe: Chat für frustrierte Schüler

Für die Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern gibt es heute die Zeugnisse und die Sommerferien können beginnen. Nach dem Stress mit Corona und Home-Schooling für viele von euch sicher ein Grund zur Freude. Für alle anderen, die sich über ihre Noten ärgern, gibt es die Möglichkeit, sich per Chat beraten zu lassen. Den bietet die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung an. Morgen könnt ihr zum Beispiel am Chat zum Thema „Durchhalten…Wie lange noch? Schullust und Schulfrust in Pandemiezeiten“ teilnehmen. Der Chat ist von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet – bis zu einer Stunde vorher könnt ihr euch dafür registrieren. Den Link findet ihr hier.