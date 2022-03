Zeugenaufruf: Wer hat Josi aus Halle gesehen?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Josi N. ist zuletzt in Halle gesehen worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte sich die 14-Jährige momentan in der Stadt oder im Großraum Plauen aufenthalten.

Vermisst wird sie seit gestern, sie ist zwischen einen Meter 60 und einen Meter 65 groß, etwas kräftiger gebaut und hat lange, braune Haare. Zuletzt trug Josi eine blaue Jacke, schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Ihr Schulranzen ist blau und pink, ihr Turnbeutel grün-schwarz. Hinweise nimmt die Polizei in Halle entgegen.

© Polizei Halle