Zeugenaufruf: Unbekannte setzen Auto in Hof in Brand

Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages, gegen 6 Uhr, haben bisher Unbekannte einen Opel in Brand gesetzt. Der Wagen hat in einer Garage im Wölbattendorfer Weg in Hof gestanden. Wie die Unbekannten das Feuer gezündet haben, ist noch nicht bekannt. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr, ist der Brand schnell gelöscht worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof bittet nun alle, die etwas von der Tat mitbekommen haben könnten, sich bei Ihnen ihnen zu melden. Mehr Infos findet ihr hier:

Kriminalpolizei Hof: 09281 / 7040

(Symbolbild)