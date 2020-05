Zeugen gesucht: Wegen Enkeltrick übergibt Hoferin fünfstelligen Betrag

Es kommt immer wieder auch hier in der Region vor: Betrüger, die mit dem sogenannten Enkeltrick an Geld von älteren Menschen kommen wollen. Auch in dieser Woche hat jemand eine Hofer Seniorin um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht. Ein Mann hat die Seniorin angerufen und ihr aufgetischt, dass er der Lebensgefährte ihrer Enkelin sei. Diese sei in einen schweren Unfall verwickelt und brauche finanzielle Hilfe. Die Hoferin solle sich mit einer Bankmitarbeiterin treffen. Vor eine Gaststätte in der Kulmbacher Straße hat die Seniorin dann zwischen 17 Uhr und 17 h 30 am Mittwoch einer Frau den Geldbetrag übergeben. Erst nachdem sie ihrem Schwiegersohn am nächsten Tag den Vorfall erzählt hat, hat der die Polizei gerufen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die die Geldübergabe gesehen haben. Eine genaue Beschreibung der Frau, der die Seniorin das Geld gegeben hat, findet ihr hier:

Die weibliche Täterin wird wie folgt beschrieben:

– zirka 25 Jahre alt

– etwa 160 Zentimeter groß

– mittellange, dunkle Haare

– führte schwarze Handtasche mit sich

Personen, die am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr vor der Gaststätte in der Kulmbacher Straße Ecke Dr.-Endres-Straße verdächtige Personen bemerkt und/oder die Geldübergabe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Hof unter Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

