Zeugen gesucht: Unfall in Hof verursacht und geflohen

Unfall verursacht und dann einfach weitergefahren. Ein Quad-Fahrer ist gestern Abend auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof Richtung Köditz unterwegs gewesen. Auf Höhe der Freiheitshalle ist ihm ein Transporter entgegen gekommen. Der ist nach links in die Kulmbacher Straße eingebogen und hat die Vorfahrt des Quad-Fahrer missachtet. Der hat eine Gefahrenbremsung hinlegen müssen, ist dabei umgekippt und hat sich am Ellbogen verletzt. Ohne sich um den Quad-Fahrer zu kümmern, ist der Transporter weiter gefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Hof melden.

Telefonnummer Polizei Hof: 09281/704-0