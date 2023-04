Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt Vater dreimal ins Gesicht

In Marktredwitz ist am Ostermontag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 37-Jähriger war am Abend mit seinen beiden Kindern in der Brückenstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt ist ihnen ein Motorrad entgegengekommen, das viel zu schnell war. Der 37-Jährige ist auf die Straße getreten, um dem Fahrer zu signalisieren, dass er langsamer fahren soll. Das Motorrad ist aber weitergedüst. Kurze Zeit später wurde die Familie dann von einem Mann angesprochen, der sich als Beifahrer des Motorrads zu erkennen gab. Der Mann hat den 37-Jährigen vor seinen Kindern beleidigt und ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem Vorfall ist der Mann geflüchtet.

Polizei Marktredwitz ermittelt in diesem Fall aktuell noch gegen Unbekannt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Zeugen, die etwas sachdienliches beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 zu melden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: