Zeugen gesucht: Unbekannte wollten Frau in Plauen ausrauben

Die Kriminalpolizei Zwickau sucht Zeugen nach einem versuchten Raub in Plauen. Der Vorfall hat sich gestern Abend in der Anton-Kraus-Straße im Ortsteil Chrieschwitz ereignet. Eine 31-jährige Frau hatte Bargeld abgehoben und war auf dem Weg zurück zum Auto. Ein Unbekannter hat sie daraufhin von hinten an der Kleidung gepackt, woraufhin sich die Frau umdrehte. Ihr gegenüber standen drei Männer. Einer von ihnen forderte ihre Geldbörse. Als sich die 31-Jährige weigerte, schlug ihr einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Sie rannte daraufhin zu ihrem Auto, die Männer entfernten sich ohne Beute in eine andere Richtung. Wer den Übergriff beobachtet hat, soll sich bei der Kripo Zwickau melden. Tel.: 0375 428 4480.