Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Elektroartikel aus Lkw

Auf Rastplätzen wollen Lkw-Fahrer nur eine Pause einlegen und ein paar Stunden schlafen. Diebe nutzen diese Situation aber regelmäßig aus, um etwas aus den Sattelzügen zu stehlen. So war es in der Nacht auf Dienstag auch auf dem Rastplatz Frankenwald-West an der A9 bei Berg. Unbekannte haben die Planen an zwei Lkw aufgeschlitzt und von einer der Ladeflächen Elektronikartikel im niedrigen fünfstelligen Eurobereich gestohlen. Die Kriminalpolizei Hof sucht jetzt nach Zeugen, die zwischen Montag 19 Uhr und Dienstagmorgen 5 Uhr etwas gesehen haben. Tel.-Nr. 09281/704-0