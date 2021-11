Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Autos und Kennzeichen

Autodiebe haben in der vergangenen Woche in Helmbrechts zugeschlagen und zwei Opel Astra Kombi entwendet. Die Täter haben die Fahrzeuge zwischen Mittwoch und Freitag vom Gelände des Autohauses in der Ottostraße gestohlen. Dort ließen sie auch die Kennzeichen HO-AD1010 mitgehen. Von einem Firmengelände im Münchberger Ortsteil Meierhof entwendeten sie die Kennzeichen HO-JR305. Die Kriminalpolizei Hof geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen.

Sie sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet oder die Kennzeichen gesehen haben. Da der Tank eines der geklauten Autos fast leer war, geht die Polizei auch davon aus, dass die Diebe irgendwo in der Nähe getankt haben müssen. Wer da etwas gesehen hat, soll sich auch bei der Kripo Hof melden.