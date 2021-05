Zeugen gesucht: Unbekannte schlitzten Lkw-Planen bei Berg auf

Unbekannte haben gestern Abend gehofft, in geparkten Lkw an Wertsachen zu kommen. An der Rastanlage Frankenwald-West an der A9 bei Berg haben sie die Planen an rund 20 Lastwagen aufgeschlitzt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Ein Zeuge hatte zwei Personen dabei beobachtet. Sie sind kurz darauf mit einem älteren Kleinwagen geflüchtet. Er bemerkte, dass die Unbekannten auch die Plane seines Lkw aufgeschlitzt hatten. Die Fahndung der Polizei nach dem verdächtigen Auto war bisher nicht erfolgreich. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Kripo Hof melden. Bei dem Auto könnte es sich um einen Ford Mondeo oder einen Skoda Octavia handeln.