Zeugen gesucht: Obszöne Schmierereien am Untreusee

Und schon wieder haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Dieses Mal hat es eine Commerzbank in Wiesau im Landkreis (…)

Bankautomat in Wiesau gesprengt: Täter sind auf der Flucht

Erst am langen Wochenende sind in Rehau zwei Autos verschwunden. Jetzt haben Diebe ein paar Kilometer weiter, im Selber Ortsteil (…)

Pickup und Anhänger weg: Diebe schlagen in Erkersreuth zu

Einen Unfall mit zwei PKW hat es heute Morgen in Hof gegeben. Beide Fahrer sind an der Einmündung Schleizer Straße/Plauener Straße (…)

Unfall an Kreuzung Schleizer/Plauener Straße in Hof: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Wunsiedel ermittelt derzeit gegen einen Unbekannten. Der soll vergangene Nacht sogenannte „Krähenfüße“ auf (…)

Brennende Kerze auf Auto abgestellt: Kripo Hof sucht Zeugen

Was hat sich dieser Täter wohl dabei gedacht? Ein 41-jähriger Mann aus Hof hatte sein Auto am Montagnachmittag in der Königstraße (…)