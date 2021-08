Zeugen gesucht: Obdachloser in Hof Ende Juli schwerverletzt

Der Fall um einen schwerverletzten Mann in Hof, wirft bei der Polizei immer noch Fragen auf. Im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt sucht die Kriminalpolizei Hof weiter Zeugen. Am 20. Juli hat ein Zeuge am Park am Q-Bogen in Hof, einen 53-Jährigen schwerverletzt auf einer Parkbank liegend gefunden. Er war seit einiger Zeit obdachlos und lebte in der Anlage. Die Umstände der Tat, die sich vermutlich in der Nacht vom 19. auf den 20. abspielte, sind bisher ungeklärt. Wolfgang Birner vom Polizeipräsidium Oberfranken mit einem Zeugenaufruf:

Auch wenn ihr den Obdachlosen gekannt habt, könnt ihr euch bei der Kripo Hof melden.