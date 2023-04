Zeugen gesucht: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Übers Wochenende sind Einbrecher in der Region unterwegs gewesen. Bereits am Freitagabend schlugen sie in einem Einfamilienhaus in Köditz zu. Dort brachen sie die Terassentür auf, durchsuchten die Schränke und nahmen einen Laptop und Bargeld mit.

In Feilitzsch sind außerdem übers Wochenende Einbrecher in ein Haus eingestiegen. Dabei klauten sie Schmuck und Bargeld. Der Sachschaden ist in beiden Fällen deutlich höher als die Beute.

Die Kripo Hof sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte melden.

Tel.-Nr: 09281 704-0