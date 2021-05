Zeugen gesucht: Kölner Autofahrer bedrängt junge Selberin

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall am vergangenen Samstag in Selb. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat dort eine junge Frau bedrängt.

Der Autofahrer ist der 25-Jährigen am Samstagmittag immer näher gekommen und hat sie mit der Lichthupe bedrängt. An der Kreuzung Christian-Höfer-Ring/Stopfersfurther Straße hat er sie dann überholt und auf höhe eines Parkplatzes schließlich ausgebremst, sodass auch sie ihren Wagen stoppen musste. Als sie abgebogen ist, hat der Mann die junge Frau weiter verfolgt. Bei der Einmündung in die Herzogstraße hat sich der Autofahrer schließlich quer gestellt, damit sie nicht weiterfahren konnte, ist ausgestiegen, hat sie angeschrien und eine Zeit lang am Wegfahren gehindert. Irgendwann hat er dann doch abgelassen. Ihn sucht die Polizei nun. Er fuhr einen Volvo XC60. Besonders auffällig: Das Kölner Kennzeichen. Der Mann selbst soll gelispelt haben und sein Bauch soll ziemlich hervorgetreten sein. Er ist etwa 30 Jahre alt und sieht west- bzw. nordeuropäisch aus.