Zeugen gesucht: Holzpavillon in Hof abgebrannt

Das hätte schlimm ausgehen können: In Plauen hat jemand Sperrmüll vor einem Mehrfamilienhaus angezündet. Das Feuer hat die Hausfassade (…)

Schwere Brandstiftung: Wer hat in Plauen Sperrmüll angezündet?

Fahrlässige Brandstiftung?: Kripo Hof ermittelt

Vier Menschen haben bei einem Brand in Hof eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Gestern war in einer Erdgeschosswohnung in einem (…)