Zeugen gesucht: Einbruch in Hofer Corona-Teststation

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in die Corona-Teststation am Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße in Hof eingebrochen. An insgesamt fünf Türen der Container hat die Hofer Polizei Aufbruchspuren feststellen können. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2 500 Euro. Außerdem haben die Täter Bargeld in dreistelliger Höhe aus der im Container gelagerten Kasse gestohlen. Zeugen, die zwischen 18 Uhr am Samstag und 23 Uhr am Sonntag etwas verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Hof melden (09281 704 0)