Zeugen gesucht: 39-Jähriger aus Oelsnitz vermisst

Die Polizei Sachsen braucht aktuell eure Hilfe bei der Suche nach einem 39-Jährigen aus dem Vogtland. Daniel J. ist zuletzt gestern Abend gesehen worden, als er seine Wohnung in Oelsnitz verlassen hat. Er ist circa einen Meter 75 groß und schlank. Daniel hat kurze, schwarze Haare. Zuletzt hatte er eine schwarze Sporthose und eine gelbe Dynamo-Dresden-Jacke an. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich Daniel in einer hilflosen Lage befindet, heißt es. Wer ihn seit gestern gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden (03741 140).

© Polizei Sachsen