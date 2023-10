Zeugen gesucht: 19-Jähriger in Wunsiedel mit Pistole bedroht

Die Polizei in Wunsiedel sucht aktuell nach Zeugen: Heute Morgen hat dort ein Mann einen 19-Jährigen auf offener Straße mit einer Pistole bedroht. Er hat ihn aufgefordert, seine Wertsachen rauszugeben. Der 19-Jährige hat dem Täter daraufhin seinen leeren Geldbeutel in die Hand gedrückt. Passiert ist das in der Rot-Kreuz-Straße in Wunsiedel. Der junge Mann hat laut Polizei einen Schock erlitten, ist aber im Krankenhaus behandelt worden. Der Täter ist in Richtung Skaterbahn geflüchtet. Wer etwas beobachtet hat, soll sich an die Kripo Hof (09281/704-0) wenden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: