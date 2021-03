Zeugen gesucht: 14-jähriger aus Rodewisch vermisst

Seit vergangenem Montag ist Timmy H. aus der Inobhutnahmestelle in der Rodewischer Bahnhofstraße vermisst. Deshalb sucht die Polizei jetzt die Hilfe der Bevölkerung. Timmy hat die Einrichtung am Nachmittag gegen 14 Uhr in Richtung Auerbach verlassen ohne sich abzumelden. Schon in der Vergangenheit ist der Jugendliche unerlaubt verschwunden, konnte aber immer wieder wohlauf in die Einrichtung zurück gebracht werden. Wer Hinweise zu Timmy geben kann, soll sich bei der Polizei Auerbach-Klingenthal melden. Den Kontakt dazu findet ihr unten. Timmy ist schlank, blond und hat eine Zahnspange. Eine genaue Beschreibung und ein Bild findet ihr ebenfalls hier:

Timmy H. wird wie folgt beschrieben: (Quelle: Polizei Zwickau)

– Etwa 166 Zentimeter groß,

– schlanke Gestalt,

– trägt blonde Haare,

– ist vermutlich mit einem roten Pullover, einer dunklen Hose bekleidet

– trägt eine Zahnspange

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Timmy H.. geben können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Auerbach-Klingenthal 03744 2550 zu melden