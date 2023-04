Ein aufmerksamer Autofahrer hat einen lebensgefährlich unterkühlten Senior aus einem Bach im Landkreis Forchheim gezogen. Der 43-Jährige habe den regungslosen Körper beim Vorbeifahren gesehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Wieso der 60-Jährige am Freitag in den Bach gefallen ist, war zunächst noch unklar. Er wurde in eine Klinik gebracht. Sein Gesundheitszustand hatte sich am Samstag gebessert.